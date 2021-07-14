Reuters: Afganistan ile Taliban Katar’da görüşecek

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:38

Taliban, Afganistan'daki barış görüşmeleri konusunda sert bir tutum sergileyip, Türkiye'nin Kabil'de bir miktar birlik bırakarak Kabil havalimanını işletme ve korumayla ilgili planlarına karşı Türkiye'ye uyarıda bulunmuştu.

Reuters’ın haberine göre, Afganistan'ın üst düzey yetkilileri, terör örgütü Taliban ile barış görüşmeleri yapmak için bu hafta Doha'ya gidecek. Bir Afgan hükümet görevlisinin ajansa yaptığı açıklamaya göre, sekiz kişilik müzakere heyetinde Afgan barış yetkilisi Abdullah Abdullah ve Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de yer alacak.

Haberde, Afgan barış heyeti ve Taliban'ın Kabil Havalimanı konusunu görüşüp görüşmeyecekleriyse henüz belli olmadığı belirtildi.