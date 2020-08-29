Reuters duyurdu: 'Zengin ülkelerin istedikleri aşıyı tercih etme hakkı var'

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:31

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 194 üyesine gönderdiği güncellenmiş COVAX planını gördüğünü duyuran Reuters haber ajansı, COVAX mekanizmasına katılan zengin ülkelerin, dozların "tam payını" alma hakkı saklı tutulurken, istedikleri aşıları tercih etme imkanı sunuluyor.

DSÖ'nün "aşı milliyetçiliği"nin malzeme sıkıntısı yaratabileceği uyarılarına kulak asmayan ABD, Japonya, İngiltere ve AB, yurttaşlarına milyonlarca doz Covid-19 aşısı temin etmek amacıyla kendi anlaşmalarını yaptıklarını hatırlattı.

Reuters'a konuşan Batılı bir diplomat, "Kendi kendini finanse eden ülkeler için daha ilginç hale getirerek, daha esnek olmaya çalışıyorlar... Ülkeleri peşin ödeme yapmaya teşvik etmenin bazı avantajları var" dedi.

Reuters, DSÖ'nün yorum talebine yanıt vermediğini belirterek, belgelerin nihai teklif olup olmadığını belirleyemediğini, yeni hüküm ve koşulları içeren belgenin 5 Ağustos'a ait olduğunu söyledi.

Reuters'a göre, teklif, fon vaatlerinin ve fazla aşı bağışına ilişkin sıcak sözlerin ötesinde daha varlıklı ülkeleri garantiye almanın ve DSÖ'nün kendi aşısı etrafında dünyayı birleştirme çabasıyla ilgili endişelerinin son işareti.

Üye devletlerin programı finanse edebilecekler ancak her iki program yoluyla aşı satın alamayacakları ise yeni şartların Avrupa Birliği'ni geri kazanmak için yeterli olup olmayacağının kesin olmadığını gösteriyor.

Son günlerde 194 üye devlete dağıtılan en son DSÖ planı, "üreticilerden mümkün olan en iyi fiyatlandırmayı müzakere etmeyi" ve doz ticareti veya satışı için bir "pazar yeri" kurmayı vaat ediyor.

Taahhüdün onaylanması için 18 Eylül'e kadar süre verilirken, peşin ödeme için ise son tarih 9 Ekim.