Rıdvan Dilmen'den tepki çeken 'asgari ücret' açıklaması

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:26

Yeni sezonla birlikte spor yorumculuğuna TRT'de devam eden Rıdvan Dilmen'in, dün akşam 6-1 sonuçlanan Hollanda-Türkiye maçı sonrası yaptığı "asgari ücret" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri, "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" sorusu gündeme getirdi, tepkilere neden oldu.

Önceki günlerde Dilmen'in TRT'den yıllık 1 milyon dolar alacağı öne sürülmüş, fakat Dilmen bu iddiayı yalanlamış ancak ne kadar maaş alacağını açıklamamıştı.