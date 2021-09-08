Rıdvan Dilmen'den tepki çeken 'asgari ücret' açıklaması
Hollanda - Türkiye maçının ardından TRT'de açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "asgari ücret" ile ilgili sözleri, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Yeni sezonla birlikte spor yorumculuğuna TRT'de devam eden Rıdvan Dilmen'in, dün akşam 6-1 sonuçlanan Hollanda-Türkiye maçı sonrası yaptığı "asgari ücret" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri, "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" sorusu gündeme getirdi, tepkilere neden oldu.
Önceki günlerde Dilmen'in TRT'den yıllık 1 milyon dolar alacağı öne sürülmüş, fakat Dilmen bu iddiayı yalanlamış ancak ne kadar maaş alacağını açıklamamıştı.
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