Rıdvan Dilmen'den ağır suçlamalar!

21 Eylül 2020 Pazartesi, 20:56

NTV'nin ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen beklenen açıklamaları yaptı.

Rıdvan Dilmen, bir gün önce "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra kendisi için "şeytan" ifadesini kullananları mahkemeye vereceğini açıkladı. Rıdvan Dilmen, gazeteci İbrahim Seten başta olmak üzere Mehmet Aslan, eski Fifa kokartlı hakem Selçuk Dereli, muhabir İsmail Er isimlerinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü başı Fetullah Gülen ile ilgili attıkları tweetleri gündeme getirdi. Dilmen, bu tweetler sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını aktardı. Dilmen, ayrıca dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Sesi vuvuzela gibi çıkıyor' diyen İbrahim Seten'i devlet büyüklerine saygısızlık yapması nedeniyle eleştirdi.

İşte Dilmen'in flaş açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemleri, temsilcileri, gazetecileri GBT'den geçirmesi lazım.

(Selçuk Dereli'nin tweetini kastederek) Bu arkadaş siyaset yapıyor. Serdar Tatlı'yı MHK başkanı yapmak istiyormuşum. Tweetinde 'Ağabeyler' diyerek Mustafa Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyor. Dublör kullanıp çakma hesaplar kullanıyorlar.

TFF Başkanvekillerinden Mehmet Baykan'ı, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan arıyor. Diyor ki, 'Siz, Rıdvan Dilmen ve Ferit Şahenk, TFF başkanlığı için yemek yemişsiniz.' Sen niye ararsın ya, nedir maksadın!

İbrahim Seten vatan hainidir, FETÖ sevdalısıdır.

İsmail Er, FETÖ sevicisidir. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın. Rasim Ozan Kütahyalı, sen şike sürecinde FETÖ'nün yanındaydın. Onların medya grubundaydın. Şimdi maskeyi takmışsın Beyaz TV'de çıkıyorsun. Bu Beyaz TV kimin kanalı Osman Gökçek'in Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in kanalı.

Bu insanlar vatani için kendilerini tankların önüne attı. Sizin babanıza karşı durdu. Mehmet Baransu nerde İbrahim Seten, İsmail Er, Mehmet Arslan tayfa. Gariban insanları hapse artıran Baransu nerde?"