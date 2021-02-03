Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut eleştirisi:Kaybetmek için...

03 Şubat 2021 Çarşamba, 09:24

Rıdvan Dilmen, Hatayspor-Fenerbahçe maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, Fenerbahçe'de 46. dakikada sakatlanarak yerini Samatta'ya bırakan Gustavo'nun sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Fenerbahçe'nin ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Hatayspor - Fenerbahçe maçının devre arasında konuşan Rıdvan Dilmen, "Ocak ayı için çok iyi bir ortam. Futbol oynamak için çok iyi bir zemin var. Fenerbahçe, Galatasaray-Başakşehir maçı oynanmadan 3 puanı alayım derdinde.Fenerbahçe'nin ikinci yarıda tek bir değişikliğe ihtiyacı var. Ozan toparlarsa Fenerbahçe rahatlar. İyi bir Sosa olsa diye diye sezon bitti. Mert Hakan da beklenenin altında kaldı.

Attila Szalai rakibi döndürürse çabuk geçiyorlar. Dönüşleri ağır. Attila Szalai, bende ilk yarıda soru işareti olarak kaldı. Hatayspor, oyunuyla Fenerbahçe'nin üzerine gelemedi rakibinin hataları ile geldi. Mesut Özil, 1-0 hariç her skorda oyuna girer. 2-0 veya 1-1'de oyuna dahil olur. Mesut'u oyuna sokarken çıkaracağın oyuncu çok önemli. Bu Samuel Osayi olmamalı. Şu dakikada değişiklik olacağını düşünmüyorum. 60. dakikaya kadar değişiklik olmaz gibi."

Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Kalecileri değiştirin, 6-2 Hatayspor kazanırdı. 2. yarı, kaleci Altay - Hatay arasında geçti. 1.97'lik kaleci, tarihe geçecek bir maç oynadı. Öyle bir oynadı ki dünyada o topu çıkaracak kaleci yok. Erol Hoca, kaybetmek için her şeyi yaptı. Fenerbahçe, tek kale yapmış Hatay'a karşı 4 forvetle oynamaz." ifadelerini kullandı.

GUSTAVO, DERBİDE OYNAYACAK MI?

Hatayspor maçında sakatlanan ve devre arasında oyundan alınan Luiz Gustavo'nun hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynayabileceğini söyleyen Dilmen, "Gustavo'nun dizinde bir ödem varmış, hafta sonu oynar diyorlar. Devre arasında Emre Belözoğlu ile görüştüm, 'Çok ciddi bir durum yok, derbide oynar' dedi." açıklamasında bulundu.