Rizeli esnaflar isyan etti: "Bir de camimizi yıktılar"

24 Mart 2021 Çarşamba, 12:36

Pandemi döneminde Türkiye genelindeki esnaf ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşadı. Rizeli esnaf ise pandeminin yanında bir de kamulaştırma mağduru oldu. Yeniköy Mahallesi’ndeki Pazar Caddesi üzerindeki yaklaşık 120 dükkan hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kararı verildi ve dükkanlara el konuldu. Ancak esnafın dükkanlarına değerinde bedel biçilmedi.

Yöresel ürünlerin 1940 yılından bu yana satıldığı dükkanın sahibi Selçuk Günaydın, Karayolları’nın yol genişletme projesine karşı olmadıklarını, ancak dükkanlarına gereken değerin verilmediğini vurguladı. Günaydın, “Ön taraftaki dükkanlara (metrekaresi) 6-7 bin lira para verdiler, arka taraftaki 1500 liralık dükkanları 10 bin liraya çıkardılar” dedi. Günaydın, Rize Büyükşehir Belediye Başkanı Rahmi Metin ve milletvekillerinin seslerini duymadığını kaydederek, “Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.

Başka bir esnaf ise 100 metre ilerilerindeki dükkanlara metrekaresine 85 bin lira değer biçilirken kendi dükkanına 10 bin lira verildiğini söyledi.

"KİMSENİN PARASINI ÇALIP ALMADIK"

“Cebren kamulaştırma diyorlar, cebren kamulaştırma savaş zamanında olur. Biz savaş zamanında değiliz” diyen esnaf, 50 yıllık dükkanına el konulduğunu ifade ederek, “Kimsenin parasını çalıp buradan dükkan almadık, alın terimizle çalışıp aldık. Çin’in Uygur Türkleri’ne yaptığını bize yaptılar” dedi.

"HUKUK VAR, AMA ADALET YOK"

Esnaf mahkemelik olduklarını anlatarak, “Hukuk var, ama adalet yok” diye itirazda bulundu. Esnaf yol projesi yapılırken kendilerini muhatap alınmadığını vurgulayarak, 3 farklı bilirkişinin 3 farklı değer biçtiğini söyledi.

"DÜKKANIMI YIKSINLAR, CAMİ YAPSINLAR"

Esnaf Günaydın, yol projesi için 5-6 camini yıkıldığını belirterek, “Kış ve pandemi döneminde insanlar zor durumda. Bir de camimizi yıktılar. Yaşlılarımızın girdiği camiyi otopark, otobüs durakları yaptılar. Tamam bizim dükkanları verelim, yıkacaklarına cami yapsınlar” diye konuştu.

Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gelip burayı gasp ettiler. Sayın Cumhurbaşkanının bundan haberi var mı? Biz burada mağduruz” diye dert yardım istedi.

TARİHİ CAMİ YIKILDI

Esnafın anlatımına göre tarihi Orta Camii “Bulvar yapılacak, engel oluyor” gerekçesiyle yıkıldı. Esnaf caminin bulunduğu arazinin şimdi taksi durağı ve otopark olarak kullanıldığına dikkat çekti.