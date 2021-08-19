Robert Lewandowski Bayern Münih’ten ayrılmak istiyor
Bayern Münih’in yıldız forveti Robert Lewandowski’nin emekli olmadan önce Avrupa’da başka bir takımda forma giymek istediği belirtildi.
Sky Sports’ta yer alan haberde, Bayern Münih’le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Robert Lewandowski’nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.
33 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih’le olan ilişkisine zarar vermek istemediği ve kariyerini bitirmeden farklı bir rekabeti yaşamak istediği kaydedildi.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Haberde, Bayern’in Lewandowski için 120 milyon Avro bonservis isteyeceği belirtilirken Alman devinin Polonyalı yıldıza yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediği ifade edildi.
7’si Bayern Münih’le olmak üzere toplamda 9 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Lewandowski, ligde 6 kez gol kralı oldu.
Geçtiğimiz salı günü Borussia Dortmund’la oynanan Almanya Süper Kupa finaline ilk 11’de başlayan Lewandowski, 2 gol kaydetmişti.
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