Ronaldo gol atamadığı maçta duvarları yumrukladı
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Juventus'un yıldızı Ronaldo Genoa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta gol atamadığı için soyunma odasında duvarları yumrukladı ve formasını yere fırlattı.
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo takımının 3-1 kazandığı maçta gol kaydetemediği için sinirlerine hakim olamadı.
Cristiano Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 37 maçta 32 gol atıp 4 asist üretti.
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