Ronaldo gol atamadığı maçta duvarları yumrukladı

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Juventus'un yıldızı Ronaldo Genoa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta gol atamadığı için soyunma odasında duvarları yumrukladı ve formasını yere fırlattı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 13:27
Ronaldo gol atamadığı maçta duvarları yumrukladı
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Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo takımının 3-1 kazandığı maçta gol kaydetemediği için sinirlerine hakim olamadı. 

Cristiano Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 37 maçta 32 gol atıp 4 asist üretti. 


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