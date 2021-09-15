Ronaldo, maça ısınırken attığı şutla güvenlik görevlisini bayılttı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys-Manchester United maçı öncesinde Cristiano Ronaldo, çektiği şut ile güvenlik görevlisinin bayılmasına neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 10:02
Ronaldo, maça ısınırken attığı şutla güvenlik görevlisini bayılttı
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Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys-Manchester United maçı öncesinde Cristiano Ronaldo'nun ısınırken çektiği şut, güvenlik görevlisinin bayılmasına neden oldu.

Manchester United, Young Boys karşılaşması öncesi, Cristiano Ronaldo'nun ısınırken çektiği şut, kadın güvenlik görevlisine isabet etti.

Kale arkasında duran görevli, çarpmanın etkisiyle bayılırken, Ronaldo ve çevredeki insanlar da panik yaşadı. Ronaldo'nun ilk müdahaleler yapılırken güvenlik görevlisinin başından ayrılmaması objektiflere yansıdı.


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