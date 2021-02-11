"Rosier, Ghezzal ve Montero'yu takımda tutmak istiyoruz"

11 Şubat 2021 Perşembe, 11:47

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımın mevcut durumundan memnuniyetini dile getirdi.

Ahmet Nur Çebi, kiralık oyuncular Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Francisco Montero'yu takımda tutmak istediklerini ifade etti.

''ÇOK DAĞINIKTIK, ÇABUK TOPLARLANDIK, KENETLENDİK''

''Takımın uyumu 10 numara, gayet iyi gidiyorlar, iyi yoldalar. Daha önceleri çok dağınıktık, çabuk toparlandık, kenetlendik, iyi bir aile olduk. Teknik adamıyla, futbolcularıyla birlik ve beraberlik var Ümraniye’de. Yani yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcusuyla, çalışanıyla geniş bir aile olduk artık. Özellikle futbolcularımıza aile olduğumuzu hissettirdik, bugünkü başarımızın temelinde de bu yatıyor. Oyuncularımızın takıma bağlılıkları mükemmel ötesi.''

''SERGEN YALÇIN NE ZAMAN İSTERSE İMZALARIZ''

''Hocamız ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, sözleşmeyi uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız. Kaldı ki niye hocayla yola devam etmemek gibi bir düşüncem olsun? Bir neden göremiyorum. Kamuoyu bilsin ki biz hocamızla yolumuza devam edeceğiz.''

''ROSİER, GHEZZAL VE MONTERO'YU TUTMAK İSTİYORUZ''

''Rosier konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakamsal bir sıkıntı yok, daha tam olarak o aşamaya gelmedik. Tabii ki kadroda kalmasını istiyoruz. Ancak top tamamen Sporting'in hocasında. O geri mi çağıracak, yoksa burada kalmasını mı isteyecek, bilemiyoruz. Hocanın kararı Rosier konusuna açıklık getirecek. Ghezzal ve Montero’yu da takımımızda tutmak istiyoruz. Yönetim olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.''