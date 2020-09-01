RTÜK üyesi İlhan Taşcı ‘Anırkabir’ ifadesini kullanan Akit Tv’yi şikâyet etti: ‘Sehven’ın inandırıcılığı yok

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı yayınında, “Devletin zirvesi Anırkabir’de” biçiminde kullanılan alt yazıyla ilgili AKİT TV’yi RTÜK Başkanlığı’na şikâyet etti.

Dilekçesinde kanalın Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırmayı alışkanlık haline getirdiği belirten Taşcı, “Söz konusu KJ’nin sehven yayımlandığı, bir harf hatası olduğu biçimindeki savunmaların gerçekliği bulunmadığı gibi, kabarık geçmişi de göz önüne alındığında inandırıcı da değildir” dedi. RTÜK üyesi Taşcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir’deki tören haberiyle ilgili AKİT TV’nin “Gün Ortası” isimli haber bülteninde kullanılan “Devletin zirvesi Anırkabir’de” alt yazısını RTÜK’e taşıdı.

Konunun üst kurulda gündeme alınmasını isteyen Taşcı dilekçesinde, “Söz konusu yayın kuruluşunun her milli bayramda Atatürk’e ve ‘En Büyük Eserim’ dediği Cumhuriyete saldırmayı alışkanlık haline getirdiği bilinmektedir.

KJ’nin sehven yayımlandığı, bir harf hatası olduğu biçimindeki savunmaların gerçekliği bulunmadığı gibi, kabarık geçmişi de göz önüne alındığında inandırıcı da değildir” dedi. AKİT TV’nin “sehven” açıklamasının kabul edilerek, söz konusu yayının Üst Kurul tarafından değerlendirilmeden geçiştirilemeyeceğinin altını çizen Taşcı şunları kaydetti: “Aksi halde, Cumhuriyetle hesaplaşması olduğu artık her türlü yayınıyla bilinen yayıncı, daha da cesaretlendirilmiş olacaktır. Akit TV’nin yayını, ilgili yasanın ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz’ ve ‘Irk, dil, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz’ ilkesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Söz konusu yayın için derhal değerlendirme raporu düzenlenerek, ilk Üst Kurul toplantı gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.”

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akit TV’nin yetkilileri hakkında, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve sövme” suçlamasıyla Küçükçekmece Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği’den yapılan yazılı açıklamada ise Akit TV’nin “bilinçli ve planlı bir saygısızlık yaptığı” kaydedilerek bugün tüm yurtta eşzamanlı olarak saat 15.00’te suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.