RTÜK üyesi Taşçı: TRT’de RTÜK’e ambargo mu var?

26 Ocak 2021 Salı, 15:34

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dün başkanlık seçimi gündemiyle toplandı. RTÜK Başkanı Şahin’in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul’da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Oylamayla RTÜK Başkanı yeniden Ebubekir Şahin seçildi. RTÜK Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda TRT'nin RTÜK seçimlerini yayınlamamasına tepki gösterdi. Taşçı, "Seçimin mi haber değeri yok; yoksa TRT’de RTÜK’e ambargo mu var? İktidar kurumları arasında gerilimin bir başka yansıması mı bu?"

Taşçı'nın paylaşımı şöyle:

"1780 Rd/TV’yi denetleyen RTÜK’teki Başkan ve vekili seçimini TRT’nin 14 kanalından hiçbirinin vermemesini nasıl yorumlamalı?

Seçimin mi haber değeri yok; yoksa TRT’de RTÜK’e ambargo mu var?

İktidar kurumları arasında gerilimin bir başka yansıması mı bu?

Yanıtı verecekler belli."



