RTÜK, yine ceza yağdırdı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 17:43

RTÜK, “Özlem Gürses ile 20. Saat” isimli programda Gazete Pencere’de yer alan “Bahçeli’ye aşı yapan hemşire dövüldü” şeklindeki mizah içeriği ile ilgili, Özlem Gürses’in gerçekmiş gibi yorum yapması gerekçesiyle Halk Tv’ye idari para cezası uyguladı.

RTÜK’ün yayımladığı basın metninde, “RTÜK, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan bir haberi doğruluğundan emin olmadan veren Halk TV’ye Yasa gereği idari para cezası yaptırımı uyguladı” ifadelerine yer verildi.

Halk TV’nin “Kayda Geçsin” programı hakkında ise, "Türk Polis Teşkilatı bir siyasi partiye lüzumundan fazla sempati beslemekte… Bu hâliyle iktidar partisine muhalif davranan çocukların, gençlerin dolayısıyla lüzumundan fazla sert bir tepkiyle karşılaşıldığının farkındayım" ifadelerine “…kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verdi. RTÜK’ten yapılan açıklamada, “Üst Kurul, (…) Boğaziçi provokasyonlarını bastırmakla görevli Türk Polis Teşkilatı’nı itham ettiğini tespit etti” ifadeleri kullanıldı.

HABERTÜRK’E DE CEZA

Haber Türk’te yayınlanan “Enine Boyuna” programında Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’in söylediği "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" sözlerinin de “kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu” gerekçesiyle kanala idari para cezası verilmesine karar verdi.

TELE 1’E “DİKTATÖR” CEZASI

Tele 1’de Rifat Serdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “diktatör” ifadesini kullanmasına da “eleştiri sınırlarını aştığı” gerekçesiyle Tele 1’e idari para cezası verdi. Ayrıca, bir başka programda Mine Kırıkkanat’ın küfür içeren ifadelerinin hiçbir engelleme yapılmadan ekrana getirilmesinden dolayı da kanala idari para cezası verildi.

KRT'DE POLİS ELEŞTİRİSİNE PARA CEZASI

Boğaziçi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik tepkilerle ilgili, KRT’nin Zafer Arapkirli’nin sunduğu “Akşam Haberleri”nde geçen “Nedense şu anda güvenlik kuvvetlerinin halkın polisi olması gereken kuvvetlerimiz iktidarın sanki militanlarıymış gibi kullanılmaya çalışılıyor" ifadelerine idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

FOX ANA HABER'E PARA CEZASI

FOX “Ana Haber” bülteninde de, bir süt üreticisinin 2020 yılı tarımsal desteklerini alamadığı yönünde ifadelerinin bulunduğu habere, “Adı geçen süt üreticisine 2020 yılında yapılan tarımsal destek ödemelerinin açıkça belirtildiği Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasına göre gerçeği yansıtmadığı RTÜK tarafından belirlendi” denilerek idari para cezası verildi.

FOX’A DRAMATİK YAPIMLARDAN DA CEZA YAĞDI

FOX’un “Sen Çal Kapımı” dizisine “masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin erotik nitelikte olduğu” ve “Türk aile yapısına aykırı olduğu” gerekçesiyle, “Baraj” dizisinde de “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı” gerekçesi ile idari para cezası verildi.

DİZİLERE “ŞİDDET” CEZASI

TV 8’deki “Kırmızı Oda”, Star TV’deki “Sefirin Kızı” ve Show TV’deki “Çukur” dizisine şiddet içerikli içerikler nedeniyle para cezaları verildi.

Ayrıca Show TV’deki “Arıza” dizisine de hiçbir bipleme veya engelleme yapılmadan küfürlü ifadenin ekrana yansıtılması nedeniyle para cezası verildi.

DOLANDIRICILIĞA LİSANS İPTALİ

Üst Kurul’da sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç satan, halkın manevi duygularını istismar eden yayıncılara ağır yaptırımlar uygulandı. Halkı dolandırdığı gerekçesi ile ŞU TV’nin yayın lisansı iptal edildi. Ayrıca, GÜÇLÜ, HM (Haberin Merkezi), PARK TV, FUL TV, 363 TV ve BERAT kanallarına yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezaları verildi.