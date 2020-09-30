RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar

30 Eylül 2020 Çarşamba, 15:24

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında 4 aylık bebeğinin DNA testi sonucunda babasının komşusu olduğu anların programda yayınlanması büyük tepki çekmişti.

RTÜK'TEN ATV'YE İDARİ PARA CEZASI

ATV ekranlarında yayınlanan skandal program RTÜK'ün gündemi geldi. RTÜK ATV'ye idari para cezası verdi.

CHP kontenjanından RTÜK'e seçilen Okan Konuralp, RTÜK'ün aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"1/2) RTÜK toplantısının gündeminde, ATV’nin kamuoyunda tartışma yaratan programı da vardı. Üst Kurul oy çokluğuyla, kanala idari para cezası verilmesini yeterli gördü. 6 aylık bir bebeğin özne olduğu programa verilen cezayı yeterli görmememiz...

2/2)..daha ağır bir yaptırımı hak ettiğini düşünmemiz ve bu tür yayınların tüm kanalları kapsayacak şekilde sona erdirilmesi konusunda kurumsal bir adım atılması gerektiğine duyduğumuz inanç nedeniyle Sn. İlhan Taşcı ile birlikte karşı oy kullandık. Kamuoyunun vicdanına/bilgisine"

'SARAYIN GÖZDESİ OLMAK...'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı da konuyla ilgili 'Sarayın gözdesi olmak RTÜK tarafından korunup, kollanmak için yeterli' tweetini paylaştı.

1- ATV’de Esra Erol’un programında bir kadının, çocuğunun kocasından değil komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisi yaptığı yayına RTÜK yalnızca % 2 idari para cezası verdi. Aynı yayın farklı bir kanalda olsaydı kapatılırdı. Reyting ve para uğruna topluma kıyılıyor, yazık!

2- İktidarın sesi, Sarayın gözdesi olmak RTÜK tarafından korunup, kollanmak için yeterlidir. Oy çokluğuyla alınan karar, bilinen bu gerçeğin tescilidir. Bu ceza göstermeliktir ve amacı toplumdaki infiali yatıştırmaktır. Hepsi o kadar!