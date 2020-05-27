Rus milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti
Rusya'da milletvekilleri Libya'ya asker gönderilmesini reddetti.
Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Dzhabarov, Interfax haber ajansına, milletvekillerinin senatoda alınan karar doğrultusunda Rusya'nın Libya'ya asker göndermesini reddettiğini söyledi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söylemiş, "Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullanmıştı.
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