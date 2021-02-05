Rus muhalif lidere ilk müdahaleyi yapan doktorun aniden öldüğü açıklandı

05 Şubat 2021 Cuma, 16:35

Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye ülkesinde ilk müdahaleyi yapan doktorun öldüğü açıklandı.

Omsk Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Sergey Maksimişin'in aniden hayatını kaybettiği duyuruldu.

Doktorun ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

44 yaşındaki Navalni 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta rahatsızlanmış, uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı.

Birkaç gün sonra Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklanan Navalni, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülmüştü.

17 Ocak'ta Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Navalni, kendisini zehirleme emrini bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini söylüyor.

Kremlin iddiaları reddediyor.

Berlin dönüşü hapis cezası

Aleksey Navalni'nin Berlin dönüşü denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması, ülkede protesto dalgası başlatmıştı.

Navalni'nin serbest bırakılması çağrısıyla düzenlenen gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

2 Şubat'ta mahkeme Navalni'nin 2014'te zimmetine para geçirme suçlamasıyla aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının uygulanmasına karar vermişti.

Navalni'nin ev hapsinde tutulduğu 10 aylık süre cezadan düşülecek.

Hakkındaki suçlamalar için "düzmece" diyen Navalni bugün bir 2. Dünya Savaşı gazisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, seçimlere katılmasının engellenmek istendiğini iddia etti.

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Navalni'nin cezalandırılması sonrası Kremlin'le ilişkilerinin "düşük seviyede" olduğunu söyledi.