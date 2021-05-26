Rusya'dan Bulgar diplomat kararı: "İstenmeyen kişi" ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.
Rusya, bir Bulgar diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın geçen ay bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiği hatırlatıldı.
Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bunun Bulgaristan tarafının "nedensiz" kararına karşı atılan bir adım olduğu belirtildi.
Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, 28 Nisan'da ülkede son 10 yılda farklı askeri mühimmat depolarında meydana gelen dört ayrı patlamanın Rusya Askeri İstihbarat (GRU) subaylarınca organize edildiğini açıklamıştı.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da 29 Nisan'da Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görev yapan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.
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