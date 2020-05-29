Rusya duyurdu: Karadeniz'de tehlikeli gerginlik!

29 Mayıs 2020 Cuma, 20:03

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz ve Baltık Denizi’nde ABD’ye ait B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini duyurdu. Rus medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde ülke sınırlarına yakın noktalarda Baltık Denizi ve Karadeniz’de ABD’nin B-1B tipi bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve önlerinin kesilmesi için Su-27 ve Su-30 tipi savaş uçaklarının mücadele ettiğini duyurdu.

50’YE YAKIN HAVA ARACI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ABD ve NATO’ya ait 50’ye yakın hava aracının Baltık Denizi ve Karadeniz’de tespit edildiği, Mayıs ayı içerisinde Rus savaş uçaklarının 2 kez bu hava araçlarının önünü kestiği ifade edildi.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI UZAKLAŞTIRILDI

Söz konusu 'önlemenin' ardından, ABD bombardıman uçaklarının rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştıkları bildirildi.