Rusya ile uçuşlar bugün itibarıyla başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi. Rusya ile uçuşlar bugün itibarıyla başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:01
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibarıyla başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

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