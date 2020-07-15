Rusya ile uçuşlar bugün itibarıyla başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi. Rusya ile uçuşlar bugün itibarıyla başlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibarıyla başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.
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