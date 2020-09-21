Rusya: Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılmasını Türkiye, Fransa ve Mısır'la görüşüyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya'nın Sirte ve Cufra kentlerinin askerden arındırılması konusunu Türkiye, Fransa ve Mısır'la istişare ettiklerini belirtti.
Rus gazetecilerle bir araya gelen Bogdanov'dan Rusya ve Türkiye'nin Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması konusunda görüşmeler yaptığına dair haberleri yorumlaması istendi.
Bogdanov, "Bu konular, Türk, Fransız ve Mısırlı meslektaşlarla görüşülüyor. Bununla birlikte, Berlin Zirvesi'nde ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararında belirtildiği gibi, dış taraflarla kurulan tüm temaslarda çözüm sürecinin bizzat Libyalılara ait olduğunun ve son sözü Libyalı tarafların söyleyeceğinin altını çiziyoruz" yanıtını verdi.
"Bu önlemler istişare ediliyor ve askeri faaliyetleri durdurma rejimini Libyalı tarafların katılımıyla ve belki de Libyalıların güvendiği dış tarafların desteğiyle pekiştirmenin mantıklı olacağını düşünüyorum" diye devam eden Bogdanov, halihazırda '5+5 ortak askeri komisyonu' şeklinde mutabık kalınmış bir mekanizma bulunduğunu ifade etti.
Sputnik’te yer alan habere göre, hiç kimsenin Libya'yı nüfuz alanlarına bölmeyi düşünmemesi gerektiğini de kaydeden Bogdanov, "Bu, Libyalıların müzakere masasına oturması ve tüm tarafların kabul edilebileceği bir zeminde Libya'nın birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlanması için her türlü çabanın sarf edilmesini öngören ilkesel tutumumuza aykırı" diye konuştu.
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