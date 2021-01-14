Rusya’da, Ay uçuşları için teklif: 'Angara'
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Konseyi, Ay uçuşlarında, süper ağır fırlatma aracı olan "Yenisey" yerine daha hafif olan "Angara" sınıfından roketlerin kullanılmasını teklif etti.
Uzay Konseyi’nin kararında, Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) baş tasarımcılarına, “2021’in ilk yarısında, ‘Rusya’nın Uzay Faaliyeti’ devlet programı için, 2030 yılına kadar Angara-5V uzay roketinin kullanımına dayalı çok fırlatmalı uçuş şemalarından yararlanarak Ay yüzeyine insanlı keşif seferinin düzenlenmesini öngören ayrı bir ‘Ay’ programını geliştirmeleri ve onaylatmaları” tavsiye edildi.
Sputnik'in aktardığına göre, Uzay Konseyi, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in raporunu dinledikten sonra, Rusya Bilimler Akademisi ve Roscosmos yönetimine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurarak devlet uzay programında, süper ağır uzay fırlatma aracının geliştirilmesi tarihini daha geç tarihe erteleme yönünde değişikliğe gidilmesi teklifinde bulunmayı tavsiye etti.
Daha önce Ay uçuşlarında Yenisey tipi süper ağır roketlerin kullanılması planlanıyordu. Bu roket için Vostoçnıy uzay üssünde ayrı bir fırlatma sisteminin oluşturulması planlanıyor.
Rusya’nın en yeni fırlatma aracı olan Yenisey roketini geliştirme çalışmaları geçen yılın ilkbaharında başlamıştı.
Roscosmos Başkanı Rogozin, 18 Mart’taki tweetinde gelecek roketin tasarımını yayınlamıştı.
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