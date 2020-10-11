Rusya, yüz tanıma sistemi ile alışveriş sistemine geçecek
Rusya, 2020 yılının sonunda genişleterek çıkardığı biyometrik verilerin kullanım alanı yasası kapsamında yüz tanıma ile alışveriş dönemine geçmeyi hedefliyor.
Nakit, kredi kartı, dokunmatik ödeme, barkodla ödemenin ardından sıra yüz tanıma sistemiyle ödemeye geldi.
Rusya biyometrik verilerin kullanım alanını genişeleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkarmayı hedefliyor.
Rus medyasından İzvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya'nın parlamentonun alt kanadı yasama meclisi Duma'da yasayla birlikte yüz ve ses tanıma teknolojilerini kullanarak marketlerde, kafelerde ve restoranlarda ödeme yapmanın mümkün hale geleceğini yazdı.
Yasanın Aralık 2020'ye kadar Duma'dan geçmesi beklenirken, bir çok Rus girişimcinin ise, yüz tanıma sistemi ile ödeme yapılabilen satıcısız süpermarketler açacağı ifade edildi.
Haberde, Rusya'daki halkın yüz görüntüsü ve ses örnekleri, Rostelekom'un operatörlüğünü yaptığı Birleşik Biyometri Sistemi (YeBS) veri tabanında depolandığı kaydedildi.
Kaynak: NTV
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