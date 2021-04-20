Rusya’dan Bulgaristan’a misilleme: 2 diplomatı sınır dışı ediyor
Rusya, Bulgaristan’ın geçtiğimiz ay Moskova Büyükelçiliği’nin 2 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etmesine yanıt olarak Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’ndeki 2 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya’dan Bulgaristan’a "diplomat" misillemesi geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Bulgar diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiği ve ülkeyi terk etmelerini için 72 saat süre tanındığı bildirildi.
Kararın, Sofya yönetiminin Moskova Büyükelçiliği’nin 2 diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık olarak alındığı belirtildi.
Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin’ın bugün 20 Nisan’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve kendisine Bulgaristan’ın 2 diplomatının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini içeren nota teslim edildiği aktarıldı.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, mart ayında Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nin casuslukla suçladığı 2 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
Video Haberler
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Hadise'nin kardeşinden 'Reza Zarrab' açıklaması
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi