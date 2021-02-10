Rusya'dan Türkiye ile uzay faaliyetlerinde işbirliği açıklaması
Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay faaliyetlerine yönelik işbirliği için çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından,Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" tanıtıldı. Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay alanında işbirliğine yönelik görüşmelerin aktif bir şekilde sürdüğü belirtildi.
Ajans açıklamasında, "Ülkelerimiz uzay sektöründe şimdiden güçlü bağlantılar kurdular. Uzun zamandır bireysel uzay projelerini uygulama olasılığını tartışıyoruz ve Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının oluşturulmasıyla görüşmelerimiz yeni bir seviyeye geliyor” ifadelerini kullandı.
Rus tarafının Türkiye’den konuya ilişkin somut teklifler beklediği kaydedilen açıklamada, “Halihazırda, uzay faaliyetleri alanında işbirliğinin daha başarılı bir şekilde geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacak 2 taraflı hükümetler arası belge hazırlamak için çalışmalar devam etmektedir” denildi.
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