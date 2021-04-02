Rusya’dan Twitter’a para cezası
Rusya’da bir mahkeme, ülkede yasadışı olan içerikleri kaldırmadığı için Twitter’a 3 milyon 2 bin ruble, yani 42 bin dolar para cezası kararı verdi.
Moskova'da bir mahkemenin Twitter'ı, ‘Rusya Federasyonu yasaları gereği erişime engellenmesi gerekli olan içerikleri kaldırmamaktan’ suçlu bulduğu belirtildi. Sosyal medya şirketine 3 milyon 200 bin ruble para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu ceza 42 bin dolar yaklaşık 337 bin TL'ye tekabül ediyor.
Sputnik'in haberine göre, Rusya daha önce, çocuk istismarı ve genç insanları şiddete ya da intihara yönlendirebilecek içerikleri istenmesine rağmen kaldırmıyor olması nedeniyle Twitter’ı uyarmıştı.
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