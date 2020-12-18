Rusya'ya dolaylı doping affı!
2019 yılında doping kontrollerinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle uluslararası oyunlardan 4 yıl men cezası olan Rusya’nın cezasında indirime gidildi.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya’nın doping cezasının 4 yıldan 2 yıl indirildiğini açıkladı.
2019 yılında doping kontrollerinde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle uluslararası oyunlardan 4 yıl men cezası olan Rusya’nın cezasında indirime gidildi. CAS tarafından açıklanan kararda Rusya, gelecek yılki Tokyo Olimpiyatları’nın yanı sıra 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Katar 2022 Dünya Kupasından da menedileceği belirtildi. Ayrıca Rusya, herhangi bir oyuna ev sahipliği yapamayacağı gibi milli marşı da organizasyonlarda çalınmayacak. Rusya’nın oyunlara resmi olarak katılamayacağı açıklansa da Rus sporcuların farklı koşullarda yarışmalara katılmasına izin verildi. Rus sporcular tarafsız sporcu gözükmek şartıyla üzerlerinde Rusya yazan kırmızı formalarla yarışlara katılabilecek. Alınan kararın haksız olduğunu söyleyen Amerika Anti-Doping Ajansı Başkanı Travis Tygart, ‘’ Uygulanması gereken cezayı daha aza indirmek temiz sporcuları yok saymak anlamına geliyor. Alınan karar sporun bütünlüğüne ve ilkelerine tamamen aykırı. ‘’ ifadelerini kullandı.
Wada Başkanı Witold Banka şunları söyledi, ‘’ Rusya’nın organize bir şekilde doping yaptığını ve bunu devlet aracılığıyla örtbas ettiğini açık bir şekilde ortaya çıkardık. Ancak talep ettiğimiz 4 yıllık cezanın indirilmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. ‘’
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