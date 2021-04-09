Saç dökülmesi neden olur?
Zayıflayan saçlar kendilerini yenilemek için dökülürler ve saç köklerinden sağlıklı saçlar meydana gelir. Ancak bunun belli bir oranı olması gerekir. Bilimsel olarak dökülen saç teli oranı, toplam saç teli oranının yüzde onluk dilimini geçtiği zaman bu sağlıksız bir dökülme yaşandığı anlamına gelir. Peki saç dökülmesi neden olur? İşte saç dökülmesinin 10 sebebi ve yapılması gerekenler…
Günlük hayatta neredeyse herkesin ortak sorunu olan saç dökülmesi,
genç yaşlı ayırt etmeksizin her yaş grubunda görülebiliyor. Saç
dökülmesi genellikle genetik kökenli olmakla birlikte çeşitli hastalıklardan
dolayı da yaşanabiliyor. Bunun yanında geçici hastalıklar sinüzit, enfeksiyon,
bağırsak paraziti saç dökülmesini tetiklerken B12, magnezyum, çinko ve demir
eksikliği de saç dökülmelerine yol açabiliyor.
Saç dökülmesi aslında saç sağlığımız için olması gereken bir
durumdur. Zayıflayan saçlar kendilerini yenilemek için dökülürler ve
saç köklerinden sağlıklı saçlar meydana gelir. Ancak bunun belli bir oranı
olması gerekir. Bilimsel olarak dökülen saç teli oranı, toplam saç teli
oranının yüzde onluk dilimini geçtiği zaman bu sağlıksız bir dökülme yaşandığı
anlamına gelir.
Saç dökülmesi problemi yaşayan kadın ve erkekler, ‘Saç
dökülmemi önlemek için hangi şampuanı kullanmalıyım?’, ‘En hızlı saç uzatan
şampuan hangisi?’, ‘Uzun ve hızlı uzayan saçlar için hangi şampuanı
kullanmalıyım?’, ‘Saç dökülmesine karşı hangi ürünler kullanılabilir?’ gibi
soruları kendilerine sık sık sorarlar. Peki ama saçlarımız neden dökülür?
Saç
dökülmemizin nedenleri şunlar olabilir:
1. Genetik faktörler (androgenetik alopesi): Ailede baba,
dayı veya amcada kellik varsa, genetik faktör nedeniyle saçlarınız dökülebilir.
2. Maruz kalınan yoğun stres nedeniyle saçlarınız dökülebilir.
3. Mineral (demir, selenyum, çinko ve magnezyum gibi) ve vitamin eksikliği nedeniyle saçlarınız
dökülebilir.
4. Vitamin A fazlalığına bağlı dökülmeler olabilir.
5. Ağır diyet ve hızlı kilo vermeye bağlı saç kaybı olabilir.
6. Mevsimsel değişiklikler nedeniyle saçlarımız dökülebilir.
7. Hormonal bozukluklar nedeni ile saçlarımız dökülebilir.
8. Kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak dökülebilir.
9. Doğum sonrası loğusalık döneminde dökülebilir.
10. Tüm vücut hücrelerimiz gibi saç köklerimizin yaşa bağlı
olarak yaşlanması ve zayıflaması sonucu saçlarımız dökülebilir.
GÜNDE 200
TELDEN FAZLA SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT
Yukarıdaki nedenleri bağlı olarak saç tellerimiz yoğun bir şekilde
tek tek dökülebilir. Günde 100-150 tel arası saç telinin dökülmesi normal
sayılır. Eğer 150-200 telden fazla ise teşhis ve tedavi için uzman bir doktor
ile görüşmelisiniz. Genetik nedenli dökülmelerde saç köklerimiz daha çok
zayıflar, güçsüzleşir, giderek incelerek ayva tüyüne döner ve dökülür.
SAÇ
DÖKÜLMELERİNDE ŞAMPUAN KULLANIMI ETKİLİ OLUR MU?
Öncelikle şampuanın içeriği saçlı derimizdeki nem ve yağ
dengesini koruyacak bir içerikte ve bitkisel olmalıdır. Bu nedenle şampuan
seçerken içeriğinde bulunan kimyasal temizleme ajanlarının (özellikle sülfatlı
yüzey aktif maddeler) türüne ve miktarına dikkat etmeliyiz. SLS, paraben ve
silikon türevlerini içermeyen şampuanlar kullanmalıyız. İçerik olarak yoğun
kimyasal içeren şampuanlar saçlı derimizi kurutmakta ve nem dengesini bozarak
ciltte pullanma ve hatta allerjiye bağlı kızarıklığa neden olmaktadır.
Saç köklerinin zayıflaması nedeniyle, saçlarımız incelir ayva tüyüne döner, kırılır ve dökülür. Saçlarımızın sağlıklı uzaması ve uzun ve güçlü saçlara sahip olmak için saç derimizin de sağlıklı olması çok önemlidir. Deri sağlığı, sağlıklı bir temizlik ürünüyle sağlanabilir. İçinde allerjen maddeler ve sülfatlı bileşikler olan şampuanlarla sağlıklı bir deri kalitesini sürdürmek olası değil. Aynen sağlıklı bir bitkinin nem ve vitamin açısından dengeli bir toprakta büyüyeceği gibi saçlarımız da nem ve yağ dengesi sağlanmış saç derisinde uzar ve kalınlaşır. Hızlı uzayan saçların formülü, saçımızı hem içten, ağızdan alınan besin ve besin takviyeleriyle ve hem de dıştan, kaliteli şampuan ve serumlarla kaliteli beslemektir. Saç dökülmesine karşı kaliteli bir şampuanla, saçlı derinizin ve saçınızın sağlığınızı korursunuz. Marketlerde satılan ve saç dökülmesine karşı etkili olduğu belirtilen şampuanları almadan önce ürünü inceleyerek silikon ve paraben içermeyen, bitkisel içerikli doğal şampuanları tercih etmelisiniz.
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