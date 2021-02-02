Şadan Gökovalı Akyaka’da toprağa verildi

02 Şubat 2021 Salı, 16:05

Tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu duayen gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Şadan Gökovalı son yolculuğuna uğurlandı.

Gökovalı için Menteşe ilçesinde bulunan Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda saat 13.30’da cenaze töreni düzenlendi. Pandemi tedbirleri doğrultusunda düzenlenen cenaze törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Burak Erbay, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, AKP Menteşe ilçe Başkanı Eray Çiçek ve birçok vatandaş katıldı.

Gökovalı için düzenlenen cenaze töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın aydın tabirine en uygun insanlardan birisi olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Bugün çok önemli bir kaybımıza son görevimizi yerine getiriyoruz. Şadan hocamız ülkemiz ve Muğlamız için çok önemli bir değerdi. Sevgili hocamı anlatmak bizim sahip olduğumuz kelimelerle çok mümkün değil. Ne söylersek eksik ve az olur. Gökovalı’yı kendi düşünceleri ve bize ilettiği yazılarıyla sizlerle tekrar buluşturup, kendimi ifade etmek istiyorum. “Ben mi Akyaka’ya ışık tuttum, Akyaka mı bana tartışılır. Ben gazeteci, turist tehberi ve bilim adamı olarak Akyaka’yı sevgilemeye çalıştım” cümlesi Şadan hocamın kendisini ifade ettiği ve tariflediği çok güzel cümlelerden bir tanesidir. Şadan Gökovalı Anadolu’nun diliydi, sözcüsüydü ve Ege bilgesiydi. Tarih deyince ilk akla gelen Herodot, tıp deyince ilk akla gelen Hipokrat, ege mavi yolculuk deyince ilk akla gelen Halikarnas Balıkçısı, Anadolu’yu en iyi anlatan Gazeteci deyince de ilk akla gelen Şadan Gökovalı’dır. Deneyimleriyle, tecrübeleriyle toplumu aydınlatmak için durmadan üreten dolu dolu bir yaşam. Dili çok iyi kullanabilen müthiş bir hafızaya sahipti. Türk yayıncılığına kazandırılmış birçok eserin de yazarıydı. Tecrübe ve deneyimleriyle öğrencileri besleyen sonsuz bir kaynaktı” dedi.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın çok değerli isimlerin öğretmeni olduğunu vurgulayan Başkan Gürün, “Yılmaz Özdil, Mustafa Balbay, Atilla Sertel ve Ali Ekber Yıldırım onun öğrencilerinden biriydi. Ege bölgesinde kazılmış, kazılmamış bütün antik kentlerin hikâyelerini bilir ve onları toplumla paylaşırdı. Hocamın hastanede yatarken bana yazdığı son cümleleri ise şu şekildeydi; “Kendimi olgun bir meyve gibi düşerken, kendini taşıyan ağaca teşekkür ederek…” Hocam bu cümlelerle adeta gidişini bana önceden söylemiş ve benimle vedalaşmıştı. Hocam bir röportajında ise, “Ben, uzak taşranın cahil delikanlısı, güzeli seven güzel canlısı, sevmeyi severim. Meraklıyım. Hatta bazı insanlar nasıl meraksız olur onu da merak ederim. Ağacın kökü toprak, insanın kökü ekmek. Ben, Gökova’nın toprağından oldum, gün gelecek yine Gökova’nın toprağı olacağım” diyor. Gerçekten onunla ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki duygularımızı ifade etmekte zorlanıyoruz. Onu hep birlikte yaşatacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. Birlikte onun hatıralarını, düşüncelerini ve ayrı ayrı kurduğu ilişkilerden oluşan çok önemli değerleri toplayıp onları Muğlalıya ve gelecek nesillere hep birlikte aktarmaya ve ondan öğrenmeye devam edeceğiz. Ben öncelikle sevgili eşi, değerli çocukları ve burada bulunan bulunmayan tüm hemşerilerimize baş sağlığı diliyorum. Şadan Gökovalı yaşadığı, yazdığı, anlattığı Muğlamızda ve ülkemizde hep hatırlanacak, unutulmayacak.”

Düzenlenen törenin ardından Prof. Dr. Şadan Gökovalı, Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi İskele Mezarlığına defnedilerek sonsuzluğa uğurlandı.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı Kimdir?

1939'da Muğla'nın Gökova beldesinde doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1959’da İzmir’ de yayımlanmakta olan Ege Expres’te gazeteciliğe başladı. 1961 yılında Sarı Basın kartı aldı. 1965'te Yılın Gazetecisi seçildi.

Turizm üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı; İletişim Bilimleri dalında doçent oldu. TRT ve bazı yayın organlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı. 1980’den sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1993’te Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi ve idareci olarak hizmet vermeye başladı. Gökovalı, İzmir'deki Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi.İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye İletişim Vakfı, İzmir Turist Rehberleri Odası, Onursal Üyeliği “İleri Yaş Dostu” ödüllerine de layık görülmüştü.

Gökovalı'nın çoğu Türkiye’nin turistik yerleri hakkında olmak üzere yirmiden fazla kitabı çeşitli dillerde yayımlandı.