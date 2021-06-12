Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada "3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık" bilgisini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs aşılamasında gelinen son durumu "3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz" sözleriyle duyurdu.
Koca, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kulllandı:
3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.
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