Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada "3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık" bilgisini verdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 15:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs aşılamasında gelinen son durumu "3 saat önce 33 milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz" sözleriyle duyurdu.

Koca, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kulllandı:

3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.


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