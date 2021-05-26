Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 50 yaş üzeri aşılanmasına başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak" bilgisini verdi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye’nin aşı tedariki ve aşılama takvimi ile kademeli normalleşme başlıklarıyla toplandı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak" diye konuştu.
50 MİLYON DOZ İÇİN İMZA
"50 milyon doz Sputnik anlaşması için imza atmış bulunuyoruz" bilgisini paylaşan Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak" açıklaması yaptı.
50 YAŞ ÜZERİNE AŞILAMA
"Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık" diyen Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak" diye konuştu.
YERLİ AŞI
Yerli aşımızla ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim.
Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.
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