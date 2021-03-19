Sağlık Bakanı Koca: "Bu ay 4.5 milyon doz daha alıyoruz. Sırası gelene BioNTech" açıklamasını yaptı

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

Bilim Kurulu toplantısında, şu ana kadar koronavirüse karşı uygulanan Sinovac aşısının etkinliğinin gündeme geldiği ve sahadaki verilerin aşının yurttaşları pozitifliğe ve hastaneye yatışlara karşı korumada başarılı olarak değerlendirildiği öğrenildi. Kademeli normalleşme döneminde iki haftada bir açıklanacağı belirtilen risk haritasının, vaka artışlarının hastanelere yansımaması nedeniyle güncellenmediği belirtildi. Türkiye’ye gelen 5 bin 800 doz Alman BioNTech aşısının da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda 15 gün sürecek testlerinden sonra, aşı sırası gelecek yurttaşlara yapılacağı kaydedildi.

60-65 YAŞ BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Uygulanmak üzere bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak” bilgisini paylaştı. Koca ayrıca, “Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin” dedi.

Bilim Kurulu’nun normalleşme sürecinin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdiğini belirten Koca, “Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı. Renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız, istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayımladığımız insidans haritası (100 bin kişide vaka haritası) ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz” dedi.

KOCA’DAN EK ÖDEME İTİRAFI



Koca, video konferans yöntemiyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) toplantısına katıldı. Koca, “Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının gönlümüzden geçen karşılığını veremediğimizi burada tekrar ifade etmek isterim. Ancak ülkemizin mevcut mali imkânları dahilinde en iyiyi vermeye gayret ediyoruz. Ayrıca personelin aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin de farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde. Nöbet ücretlerinin düşüklüğü ve farklı yorumlanabilen mevzuat nedeniyle yapılan farklı ödemeler konusunun da farkındayız. Bu hususta yapılacak düzenlemelerde tarafların desteğine de ihtiyacımız var” diye konuştu.