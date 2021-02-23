Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 9 bin 107 kişiye vaka, 633 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 75 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 107 kişiye vaka, 633 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 28 bin 213 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 546 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 185
Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732, toplam ağır hasta sayısı bin 185, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996, bugünkü test sayısı 123 bin 734 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 23 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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