Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

23 Şubat 2021 Salı, 21:00

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 107 kişiye vaka, 633 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 213 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 546 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 185

Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732, toplam ağır hasta sayısı bin 185, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996, bugünkü test sayısı 123 bin 734 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 23 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: