Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19'da sık görülen belirtiler' paylaşımı

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, koronavirüs belirtilerine ilişkin hatırlatmalarda bulunan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ateş, öksürük ve ishal gibi Covid-19 hastalarında en sık görülen belirtilere yer verildi.

09 Nisan 2021 Cuma, 20:43
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19'da sık görülen belirtiler' paylaşımı
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Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Covid-19 hastalarında en sık görülen belirtilere ilişkin bir paylaşım yapıldı. 

Paylaşımda ateş, ishal, solunum sıkıntısı gibi en sık görülen belirtilere yer verildi. 

Belirtiler şu şekilde sıralandı: 

- Ateş

- Öksürük

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Kas ve eklem ağrısı

- Tat ve koku kaybı

- İshal

- Solunum sıkıntısı


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