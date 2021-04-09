Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19'da sık görülen belirtiler' paylaşımı
Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, koronavirüs belirtilerine ilişkin hatırlatmalarda bulunan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ateş, öksürük ve ishal gibi Covid-19 hastalarında en sık görülen belirtilere yer verildi.
Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Covid-19 hastalarında en sık görülen belirtilere ilişkin bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda ateş, ishal, solunum sıkıntısı gibi en sık görülen belirtilere yer verildi.
Belirtiler şu şekilde sıralandı:
- Ateş
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Tat ve koku kaybı
- İshal
- Solunum sıkıntısı
COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 9, 2021
- Ateş
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Tat ve koku kaybı
- İshal
- Solunum sıkıntısı pic.twitter.com/pb3QwZmrFe
Video Haberler
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
- Su samuru balık yerken görüntülendi
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Montrö anketinde çarpıcı sonuçlar
- Dört Çinli şirket, ihaleye hazırlanıyor
- MB'nin anketi: İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Felakete gidiyoruz
- AKP'li üye sert suçlamalarla istifa etti
- Sedat Peker ve adamlarına operasyon: 63 gözaltı
- Aboubakar'a ceza kapıda
- Bildiri yayımlanmadan AKP'li bakana da gönderildi
- İzmir'de askeri uçak düştü
- İtalya Başkakanı, Erdoğan için diktatör dedi