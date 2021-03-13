Sağlık Bakanlığı'nın aşılamadaki plan ve hedeflerini Prof. Dr. Küçükosmanoğlu değerlendirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “yaza kadar 50 milyon kişiyi aşılamak istiyoruz” hedefini, “Planladığımız şekilde nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak” sözleriyle değiştirdi.
Aşılama sürecindeki ertelemeleri değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Aşıların yeterli miktarda temin edilemediğini ve hızla yapılamadığını söylüyorduk. Yaklaşık 10 milyon doz aşı yapılmış. Sayın Bakan 2. doz aşıların da stokta olduğunu söyledi. Muhtemelen ilk doz aşıyı olanların ikinci dozu ancak olacak kadar aşımız var. Dolayısıyla sadece en riskli grup olarak kabul edilen 65 yaş üzerindekiler ve sağlık çalışanları dışındaki grubun aşılanmasına yakın zamanda başlanamayacak gibi” dedi.
Bu hızla sonbahar hedefinin de tutmayabileceğini ve aşılama sırasının başa dönebileceğini söyleyen Küçükosmanoğlu, “Sürekli ertelenen hedefler var. Aşıyla bağışıklık sağlama imkânı olmayacak görünüyor. Aşının etkinliği ne kadar sürecek bilmiyoruz. Mesela sağlık çalışanları ikinci dozlarını oldu, belki sonbaharda bir kere daha aşı olmaları gerekecek. Şimdiye kadar aşılananların tüm toplum bağışıklık kazanana kadar bağışıklığını yitirme riski var” uyarısı yaptı. Aşı konusunda geçmişte yapılan açıklamaları anımsatan Küçükosmanoğlu, “BioNTech aşısı önce ocakta, sonra şubatta şimdi de martta gelecek dendi. Sonra hiçbir şey denmemeye başladı. Acaba gelmeyecek mi ya da gelse de parayla mı satılacak belirli değil. Türkiye’de üretileceği söylenen Rus Sputnik aşısının zamanı da belli değil” diye konuştu.
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