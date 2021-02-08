Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosunda yine hata
Sağlık Bakanlığı, dün açıkladığı koronavirüs (Covid-19) vaka istatistiklerine yine 4 işlem hatası yaptı. Tabloda, iyileşmiş hasta sayısı toplamında açıklanan sayılardan 20 bin fazla bulunuyor.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tablosunda dün yaptığı hatayı düzeltmeden bugünkü verileri tabloya ekledi.
Bakanlığın tablosunda, 7 Ocak tablosunda 8 bin 201 günlük iyileşen vaka açıklandı, ancak toplam iyileşen vaka sayısına 28 bin 201 iyileşen kaydedildi.
Dün akşam gerçekleşen hata, bu sabah itibariyle bakanlık yetkilileri tarafından henüz fark edilmedi ve düzeltilmedi.
Bakanlığın hatalı tablosu şöyle:
DÜZELTMEDEN YENİ VERİLERİ EKLEDİLER
Bakanlık, dünkü verilere ilişkin yaptığı hatayı düzeltmeden bugünkü verileri tabloya ekledi. Bakanlığın tablosunda, iyileşmiş hasta sayısı toplamında, açıklanan sayılardan 20 bin fazla bulunuyor.
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