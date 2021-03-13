Sağlık çalışanlarının İSPARK'ı ücretsiz kullanma süresi uzatıldı

13 Mart 2021 Cumartesi, 02:01

İBB Meclisi'nde alınan kararla, sağlık çalışanları İstanbulkart ile tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar kullanabilecek. Karardan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.



