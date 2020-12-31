Sağlık personeline ücretsiz ulaşım üç ay daha uzatIldı

31 Aralık 2020 Perşembe, 11:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemiyle mücadelede en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına, 20 Mart’tan bu yana verdiği ücretsiz toplu ulaşım hakkını, Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla 31 Aralık 2021’e kadar uzattı. Kentteki sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personelin yanı sıra eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

Sağlıkçıların, İZELMAN otoparklarından ücretsiz yararlanması uygulaması da sürecek.