Sağlık-Sen İzmir şiddet raporunu açıkladı
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Sağlık-Sen tarafından yayımlanan Eylül ayı sağlıkta şiddet raporu ile ilgili değerlendirme yaptı.
Sağlıkta şiddetin son bulması gerektiğine vurgu yapan Şube Başkanı Özdemir, “Şiddet belasından kurtulmak lazım” dedi. Özdemir, şunları söyledi: Eylül ayına baktığımızda 23 şiddet olayının kamuoyuna yansıdığını görüyoruz. Bu olaylarda yer alan 191 saldırganın 69 sağlık çalışanını mağdur ettiğini görüyoruz. 23 olayın 6’sı fiili, 10’u hem sözlü hem fiili, 7’si ise sözlü olarak gerçekleşmiştir.
Yaşanan 23 olayın 14’ünde hasta yakınları yer alırken, 9’unda ise bizzat hastalar dehşet saçmıştır.
Saldırganlara karşı uygulanan adli işlemlere baktığımızda ise 40 saldırganın ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Buna karşın 20 saldırgan tutuklanırken, 131 kişi hakkında da hiçbir işlem yapılmamıştır. Yaşanan olaylarda şiddetin yine mekân ayırt etmediğini görüyoruz. 16 vaka hastanelerde, 4 vaka sahada, 3 vaka ise aile sağlığı merkezlerinde vuku bulmuştur. Olaylarda adres ayırt etmeyen şiddetin kimlik ayrımı yapmadığı gerçeğiyle Eylül ayında da karşılaşıyoruz; 11 hemşire, 8 doktor, 5 112 çalışanı, 4 güvenlik görevlisi ve farklı branşlardaki 41 sağlık çalışanı gene şiddetin kurbanı olmuştur” dedi.
Şiddetle ilgili örnek veren Özdemir, “Eylül ayındaki şiddet olaylarının en trajik olanı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşanmıştır. “Maske takın” diye uyarılan saldırgan, sağlık çalışanı arkadaşımızın bir gözünü kaybetmesine neden olmuştur. Şiddet olayları sırasında 4 polis, 1 de sivil vatandaş çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Eylül ayı süresince adli mekanizmalar, geçmiş dönemlerde yaşanan şiddet olayları hususunda da çeşitli kararlar vermişlerdir” diye konuştu.
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