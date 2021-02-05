'Sağlık turizminin merkezi olacağız'

05 Şubat 2021 Cuma, 08:44

Bu kuyulardan ilki 845 metre derinliğe ve 58 derece sıcaklığa sahip. 2 bin 300 hektarlık işletme sahasına sahip bu kuyu aracılığıyla birisi yatırım aşamasında olan 4 turistik tesise termal su veriliyor. 250 metre derinliğe ve 42 derece sıcaklığa sahip ikinci kuyudan ise beş yıldızlı bir tesise termal su ulaştırılıyor.

'VERİMLİ KULLANACAĞIZ'

Bugüne kadar 4 kilometrelik termal sıcak su isale hattı döşeyen Kuşadası Belediyesi, bu rakamı yeni yatırımlar için 12 kilometreye çıkarma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Yeni kuyular aracılığıyla Güzelçamlı bölgesinde bulunan turistik tesislerin de 12 ay turizm yapabilmeleri hedefleniyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kentimizin farklı alanlarda sahip olduğu potansiyeli sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde en verimli biçimde kullanmak istiyoruz. Davutlar ve Güzelçamlı bölgemiz sağlık turizmi yapmaya çok uygun bir jeotermal potansiyele sahip. Bu bölgemiz doğal ve çevresel koşulları ile de sağlık turizmi açısından çok elverişli. Bu avantajlarımızı kullanarak Kuşadası’nı sağlık turizmi alanında da merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni kuyular açmak ve yeni isale hatları döşeyerek daha çok turistik tesise termal su ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor” dedi.