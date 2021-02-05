'Sağlık turizminin merkezi olacağız'
Davutlar Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Belediyesi’ne ait iki jeotermal kuyu aracılığıyla termal su verilen turistik tesis sayısı 5’e yükseldi.
Bu kuyulardan ilki 845 metre derinliğe ve 58 derece sıcaklığa sahip. 2 bin 300 hektarlık işletme sahasına sahip bu kuyu aracılığıyla birisi yatırım aşamasında olan 4 turistik tesise termal su veriliyor. 250 metre derinliğe ve 42 derece sıcaklığa sahip ikinci kuyudan ise beş yıldızlı bir tesise termal su ulaştırılıyor.
'VERİMLİ KULLANACAĞIZ'
Bugüne kadar 4 kilometrelik termal sıcak su isale hattı döşeyen Kuşadası Belediyesi, bu rakamı yeni yatırımlar için 12 kilometreye çıkarma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Yeni kuyular aracılığıyla Güzelçamlı bölgesinde bulunan turistik tesislerin de 12 ay turizm yapabilmeleri hedefleniyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Kentimizin farklı alanlarda sahip olduğu potansiyeli sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde en verimli biçimde kullanmak istiyoruz. Davutlar ve Güzelçamlı bölgemiz sağlık turizmi yapmaya çok uygun bir jeotermal potansiyele sahip. Bu bölgemiz doğal ve çevresel koşulları ile de sağlık turizmi açısından çok elverişli. Bu avantajlarımızı kullanarak Kuşadası’nı sağlık turizmi alanında da merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni kuyular açmak ve yeni isale hatları döşeyerek daha çok turistik tesise termal su ulaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
Video Haberler
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi