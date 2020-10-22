Sağlıklı Kentler Birliği İzmir'de toplandı

22 Ekim 2020 Perşembe, 09:32

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 34. Olağan Meclis Toplantısı, İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde yapıldı. Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması"nın ödül töreninin de yapıldığı toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, birliğe üye belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, pandemi döneminde bu toplantının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Sağlık yalnızca hasta olunduğunda anımsanacak bir değer değildir. Bu süreç bilimin, bireysel ve toplumsal duyarlılığın, örgütlenmenin, ekonomik ve sosyal önlemlerin her şeyden önce uzmanlığa saygının ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Sağlıklı Kentler Birliği bu anlamda tam da bu ihtiyaca yanıt bulmak için büyük ve önemli bir girişimdir. Sağlık bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Sağlıklı Kentler Birliği'nin benimsediği '2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma İlke ve Amaçları” kapsamındaki hedeflere baktığımızda sağlık kavramının ne kadar geniş, kapsamlı bir anlayış gerektirdiği görülmektedir" diye konuştu.

Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında birlik olarak amaçlarının şehirlerdeki iyi uygulamaları Türkiye'ye yaymak olduğunu belirtti. Aktaş, "Bu yıl yarışmayı 11. kez 4 farklı kategoride düzenledik. 35 üye belediyemizden 102 proje başvurusu yapıldı. Tüm katılımcıları yürekten tebrik ediyorum. Bu tip proje yarışmalarının kazananları yoktur. Kazanan tüm Türkiye'dir. Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında üye belediyelerimizle birlikte güzel örnekleri paylaşıyoruz. Yaptığımız her işin sağlıkla ilgili boyutu var. Hastane ve hekimlere gitmeden önce sağlıklı kalabilmenin yöntemleri, yolları var. İyi örneklerin bütün ülkemize yayılmasını istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sağlıklı bir kent yaratmak için yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünün altını çizerek kentlerin ve içinde yaşayan yurttaşların koşullarını iyileştirmeye yönelik bütüncül ve sürdürülebilir bir stratejinin önemine değindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı bir kent yaratmak için Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tamamını içeren kapsamlı bir stratejik plan çerçevesinde hareket ettiğini aktaran Soyer, şunları söyledi: "İzmirlilerin refahını artırarak ve bu refahın adil paylaşımını sağlayan, sosyal adalet ve dayanışmayı güçlendiren, eşitsizlikleri kaldırıp hizmetlere erişimi sağlayan, katılımcılığı ve yaşam kalitesini artıran şeffaf bir yönetim anlayışı en temel ilkemiz. Nitekim Sağlıklı Kentler Birliğimiz tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen 'Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda belediyemizin kazandığı dört ödülü, bu çabanın bir sonucu olarak görüyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor ve çetrefilli pandemi sürecinde de Kriz Belediyeciliği uygulamamız ile İzmir’in sağlıklı bir kent olması mücadeles ini büyütmeye devam ettik. Biliyorum ki Birliğimizin her bir üyesi farklı kentlerde benzer bir mücadele verdi. Bugünkü buluşmamız ülkemizde yaşanabilir, doğaya ve çevreye duyarlı, planlı, katılımcı, eşitlik ve adalet ilkelerini esas alan, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkan sürdürülebilir sağlıklı kentler yaratmak için ortak mücadelemizi büyütmemize önemli katkılar sağlayacak. Bu toplantımızın ayrıca COVID-19 pandemisinin kentlerimizde oluşturduğu krizlerden sağlıklı kentler için fırsatlar yaratabileceğimiz bir tartışma zemini sunmasını ümit ediyorum".