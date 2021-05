Sağlıklı yaşam bilinci için 12 bin genç ‘harekete geçti’

27 Mayıs 2021 Perşembe, 18:07

12 bin 185 gencin katılımıyla tamamlanan projede, sağlıklı beslenme ve egzersizin önemine dikkat çekildi. Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, obezite ve hareketsizliğin yarınlarımızı tehdit eden iki önemli küresel sorun olduğunu söyledi.

Proje süresince 13 ilde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen farklı okullar her ay ziyaret edilerek, Türkiye Diyabet Vakfı diyetisyeni tarafından lise birinci sınıf öğrencilerine sağlıklı beslenme, obezite ve diyabetle ilgili bilgiler verildi ve ilk-son test uygulanarak eğitime katılan öğrencilerin bilgileri ölçüldü. Sağlıklı beslenme eğitimi sonrasında projenin spor eğitimcisi eşliğinde evde ve okulda kolaylıkla hareket etmenin ve spor yapmanın püf noktaları anlatıldı, saha çalışmalarını dijital ortama taşıdı.

HAREKETSİZLİĞE KARŞI BİLİNÇ OLUŞTU

Projeye ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, “Yarattığımız farkındalıkla hem öğrencilerimiz hem de aileleri nezdinde özellikle Covid-19 salgını döneminin getirdiği hareketsizliğe karşı kolektif bilinç oluşturabildiğimize inanıyorum. Bu projeler çok daha hızlı bir şekilde farklı kurumlarla da devam etmeli” dedi.

OBEZİTE ARTIYOR

Obezite ve hareketsizlik yarınlarımızı tehdit eden iki önemli küresel sorun olmayı sürdürdüğünün altını çizen Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz ise “Covid-19 salgını kapsamında alınan mecburi önlemler de her iki sorunun da çözümü olan hareketliliği ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını etkiledi. 50’li, hatta 60’lı yaşların sağlık sorunu olan insülin direnci, diyabet ve kalp hastalıkları maalesef çok daha genç yaşlardaki insanlarımızı da etkilemeye başladı. Paydaşlarımızla hayata geçirdiğimiz bu projenin her 3 çocuktan 1’inin fazla kilolu, her 10 çocuktan 1’inin obez olduğu dünyamızda ülkemiz gençlerinin farkındalığını artırmada çok önemli roller oynadığına inanıyorum” diye konuştu. Yılmaz, şöyle devam etti: “2025’te çocuk obezitesi, yüzde 16,5 olarak hesaplanırken Covid süreci bunu daha da hızlandırdı. 18 yaş altı ile 65 yaş üstü kesim, daha çok etkilendi. Yani karantinada zorunlu olarak evde kalan gruplar. Özellikle çocuklarda, spor ve egzersiz bitti. Beslenme de burada çok önemli rol oynuyor. En çok da fast-food ağırlıklı beslenme, dışarıdan sipariş edilmesi bu noktada önem arz ediyor. Bu kötü beslenme alışkanlığı, çocuklarda beslenme bilinci haline gelirse çok daha kötü olur. Zaten dünyada ve Türkiye’de hızlanan çocukluk çağında başlayan diyabeti daha da hızlandırır ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok kronik hastalığı beraberinde getirir. ”

DİYABETLİ HASTA SAYISI 629 MİLYONA ULAŞACAK

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış da özetle şu bilgileri verdi:“Projemize dört yıl önce başladığımızda dünyadaki diyabetli birey sayısı 425 milyondu. Verilere göre bu sayının 2045 yılında yüzde 48 oranında artarak 629 milyona ulaşacağı öngörülmekteydi. Sorumluluklarımız dahilinde bu trendin kırılması için toplumsal farkındalığı en yüksek seviyeye çıkarmamız gerektiğine inanıyoruz. Covid-19 salgınının bir etkisi olan hareketsizlik, özellikle genç nesillerimizde sağlıklı beslenme ve doğru egzersiz alışkanlıklarını edinme bilincine odaklanmamızın ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha gösterdi. ”