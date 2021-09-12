Sahaların yıldızı Ronaldo'ya gökyüzünde 'taciz' protestosu

12 Eylül 2021 Pazar, 12:44

İngiltere'deki Old Trafford stadında oynanan Manchester United - Newcastle maçı ilginç bir protesto gösterisine sahne oldu.

Maçın ikinci yarısında stadyumun üzerinde dolaşmaya başlayan bir uçağın kuyruğuna bağlı olan pankartta, "Kathryn Mayorga'ya inanın" yazdığı görüldü.

37 yaşındaki Kathryn Mayorga, ünlü futbolcuyu, 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçluyor. Ronaldo ise bu iddiaları şiddetle reddediyor.

Cristiano Ronaldo ve Kathryn Mayorga

REKOR TAZMİNAT TALEBİ

The Sun'a göre Mayorga, “Geçmiş acı ve ıstıraplar için 18 milyon sterlin, gelecekteki acı ve ıstıraplar için 18 milyon sterlin ve cezai tazminat olarak da 18 milyon sterlin olmak üzere toplam 56 milyon sterlin tazminat talep ediyor." Bu da oyuncunun yaklaşık iki yıllık kazancına tekabül ediyor.

İngiliz basınına göre, protesto gösterisi feminist Level Up grubu tarafından organize edildi.