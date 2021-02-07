Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında, sahte izin belgesi ile yakalanan 2 kişiye, 6 bin 300 TL ceza kesildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı. Ekipler, durdurdukları 16 AID 247 plakalı otomobilin sürücüsü Hafız H. (20) ile beraberindeki Cevdet Z.'ye (19), izin belgesi sordu. İkilinin verdiği izin belgelerini inceleyen polisler, evrakların sahte olduğunu belirledi.
Sürücü ile arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.
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