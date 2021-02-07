Sahte izin belgesi ile sokağa çıkan 2 gence, 6 bin 300 TL ceza

07 Şubat 2021 Pazar, 10:21

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı. Ekipler, durdurdukları 16 AID 247 plakalı otomobilin sürücüsü Hafız H. (20) ile beraberindeki Cevdet Z.'ye (19), izin belgesi sordu. İkilinin verdiği izin belgelerini inceleyen polisler, evrakların sahte olduğunu belirledi.

Sürücü ile arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.



