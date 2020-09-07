Sakarya'daki Kürt işçilere saldırıda 2 gözaltı
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya karıştığı belirlenen K.C ve H.C. hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Sakarya Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada, 22 Ağustos'ta Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında çıkan tartışma sonucu arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği belirtilmişti.
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