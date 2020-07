Sakarya'daki patlama bölgesine giden CHP Heyeti basın açıklaması yaptı

03 Temmuz 2020 Cuma, 18:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’dan oluşan bir heyet, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi.

Özkoç, "Bu kazanın tekrarı olmaması için, bu tür fabrikaların sendikalı olması, iş güvenliği acısından tedbirlerin alınması, böyle kazaların tekrar tekrar gündeme gelmemesi için de, gereken çalışmaları bütün arkadaşlarımızla birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Özkoç'un açıklamaları şöyle:

"Coşkunlar Mantar fabrikasında maalesef üzücü bir patlama olmuştur. Bu olay bundan önceki senelerde de bir iki defa olmuştu ve can kaybı gerçekleşmiştir. Bugün itibariyle fabrikada çalışan 189 kişi olduğunu Sayın İçişleri Bakanımız az önce ifade ettiler. Bunlardan 20 tanesinin izinli olduğu düşünülüyor. 169 kişi çalışırken bu patlama gerçekleşmiş şu ana kadar 107 kişiye ulaşılmış maalesef 4 kişin hayatı kurtulamadı. Gerekli hastanelerde çalışmalar yapılıyor. Devletin bütün imkanları burada çalışmalara devam ediliyor, yakından izleniyor. Daha az can kaybıyla atlatılması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Biz de Ankara’dan hareket ettik. Hep beraber bizler de diğer milletvekili ve siyaset içerisinde bulunan arkadaşlarımızın yaptığı gibi onlarla birlikte buradayız. Olayları takip ediyoruz. Kurtulacak bütün arkadaşların tahliye edip hastanelerde tedavi altına alınmasını sağlayacağız. Cenazelerimize ve ailelerine sahip çıkacağız. Ama ondan sonra da bu kazanın tekrar olmaması için, bu tür fabrikaların sendikalı olması; iş güvenliği acısından tedbirlerin alınması; böyle kazaların tekrar tekrar gündeme gelmemesi için de, gereken çalışmaları bütün arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Önce Sakarya'da hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ve tüm Sakarya’ya ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz. Şu an tedavi olan tüm kardeşlerimize bir an önce iyileşmelerini diliyoruz. Bölgede çalışan, çalışma ve kurtarma ekibine dahil olan, itfaiyeciler dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Devletimizi görevli bakanlarına ve Sayın Valimizde teşekkür ediyoruz" dedi.