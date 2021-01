Salgında süreci en iyi yöneten Yeni Zelanda, en kötü yöneten Brezilya oldu, Türkiye ise 98 ülke arasında 74'üncü

Avustralya’nın Sydney kentinde küresel politikaları takip eden bağımsız uluslararası politika düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü, koronavirüs salgını ile mücadelede ülkelerin performansı inceledi.

Lowy Enstitüsü toplam 98 ülkede, 9 Ocak 2021’e kadar mevcut verileri kullandı. Araştırmada, her ülkede görülen 100 korona vakasının kaydedilmesinin ardından 36 haftalık süreci değerlendirdi.

Enstitü, gerçekleştirdiği incelemenin sonucunu "Covid Performans Endeksi" adlı raporunda yayımladı. Raporda ülkelerin koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ne kadar başarılı veya başarısız yönettiği gözler önüne serildi.

Just launched: the Lowy Institute COVID Performance Index



A new digital interactive on how almost 100 countries have managed the #coronavirus pandemic.



Research by @HerveLemahieu and @AlyssaLeng, design by @__brodysmithhttps://t.co/4XfwE7i8iE