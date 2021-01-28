Salgında süreci en iyi yöneten Yeni Zelanda, en kötü yöneten Brezilya oldu, Türkiye ise 98 ülke arasında 74'üncü

28 Ocak 2021 Perşembe, 15:58

Avustralya’nın Sydney kentinde küresel politikaları takip eden bağımsız uluslararası politika düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü, koronavirüs salgını ile mücadelede ülkelerin performansı inceledi.

Lowy Enstitüsü toplam 98 ülkede, 9 Ocak 2021’e kadar mevcut verileri kullandı. Araştırmada, her ülkede görülen 100 korona vakasının kaydedilmesinin ardından 36 haftalık süreci değerlendirdi.

Enstitü, gerçekleştirdiği incelemenin sonucunu "Covid Performans Endeksi" adlı raporunda yayımladı. Raporda ülkelerin koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ne kadar başarılı veya başarısız yönettiği gözler önüne serildi.

Just launched: the Lowy Institute COVID Performance Index



A new digital interactive on how almost 100 countries have managed the #coronavirus pandemic.



Research by @HerveLemahieu and @AlyssaLeng, design by @__brodysmithhttps://t.co/4XfwE7i8iE — The Lowy Institute (@LowyInstitute) January 27, 2021

TÜRKİYE 74'ÜNCÜ SIRADA

Raporda, Yeni Zelanda en başarılı performansı gösteren ülke olurken Yeni Zelanda’yı Vietnam, Tayvan, Tayland, Kıbrıs, Ruanda, İzlanda, Avustralya, Letonya ve Sri Lanka takip etti. Toplamda 98 ülkenin incelendiği raporda, Türkiye ise 74'üncü sırada yer aldı.

Aynı raporda Brezilya ise en başarısız performansı gösteren ülke oldu. ABD, İran, Kolombiya, Meksika ise Brezilya’dan sonra en başarısız süreç yöneten ülkeler arasında yer aldı.

Brezilya, dünya genelinde koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke sıralamasında ABD’den sonra ikinci, vaka sayısı sıralamasında ise ABD ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada yer almaya devam ediyor.

Brezilya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 9 milyon 485’e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 220 bin 237’ye çıktı.

ÖLÇÜMDE 6 DEĞİŞKEN KULLANILDI

Lowy Enstitüsü ülkelerin performansını ölçerken 6 değişken kullandı. Kullanılan değişkenler olarak, doğrulanmış vaka sayısı, kaydedilen ölü sayısı, her bir milyonda kişi başına doğrulanmış vakalar, her bir milyonda kişi başına doğrulanmış ölümler, test edilmiş kişilerden doğrulanmış vaka oranı, her bin kişi başına yapılan testler dikkate alındı.

VİRÜSE KARŞI EN HIZLI ÖNLEM ALAN YENİ ZELANDA

İlk koronavirüs vakasının 25 Ocak 2020’da kaydedildiği Yeni Zelanda, sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biri oldu.

Dünya Sağlık Öğürtü (DSÖ), Yeni Zelanda’yı koronavirüs salgınını kontrol altına almada başarılı olan ülke olarak adlandırmıştı. DSÖ’ye göre, erken önlem alarak başarı sağlayan Yeni Zelanda’da ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından 15 Haziran 2020’ye kadar, herhangi yeni bir vaka tespit edilmemişti.

CAN KAYBI 25

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Müdürü Ashley Bloomfield, koronavirüs mücadelesindeki başarının hızlı test stratejisi, filyasyon ekiplerinin çabaları ve karantina uygulamasına dayandığını söylemişti. Yeni Zelanda’da şimdiye kadar toplam koronavirüs vaka sayısı 2 bin 299’a ulaşırken koronavirüsten kaynaklanan can kaybı 25 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ediyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları başlarken, dünya genelinde vaka sayısı 101 milyon 529 bin 722’ye yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 186 bin 606’ya ulaştı.