SALT'ın Perşembe Sineması'nın 'Evde' gösterimleri devam ediyor

30 Ekim 2020 Cuma, 13:10

SALT'ın Perşembe Sineması'nın "Evde" gösterimleri "This Ain’t California" (Burası Kaliforniya Değil) ile devam ediyor.

Film 5 Kasım 19.00'dan 8 Kasım 23.59'a kadar saltonline.org’da çevrimiçi olarak izlenebilecek. Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan gösterimler, ücretsiz düzenleniyor.

Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde 1980’lerde ortaya çıkan kaykay tutkusunu canlandıran "This Ain’t California" (Burası Kaliforniya Değil, 2012), çocukluktan asi gençlik yıllarına üç kaykaycının maceraları üzerinden bildik her şeyin değiştiği 1989’a uzanıyor. Doğu Berlin’in brütalist mimarisi kaykay için muhteşem bir oyun alanı sunarken siyah beyaz animasyonlar, retro müzikler ve arşiv görüntüleri eşliğinde bir zamanlar tehdit olarak görülen bir sokak kültürünün oluşumu aktarılıyor.

Yönetmenliğini Marten Persiel'in üstlendiği, bir “ideal”in hikâyesini anlatan belgesel görünümlü kurgu yapım, küçük ama gayet muhalif kaykaycı ortamının Berlin Duvarı’nın yıkılışıyla nasıl dağıldığına da bakıyor. Daha çok ifade özgürlüğü vadeden yeni bir dünyaya adım atan gençler artık kaykaylarıyla peşinden gidecekleri hiçbir hayal kalmadığını düşünmeye başlıyor.

ŞU ANDA HANGİ FİLM İZLENEBİLİR?

Gösterimler kapsamında şu an, "Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü" (Martha: A Picture Story) filmi izlenebilir.

1970’ler New York’unda çekmeye başladığı grafiti fotoğrafları, şiddetli tepkilerle karşılaşan sokak sanatının zamanla bütün dünyada tanınıp yaygınlaşmasına katkı sağlayan Martha “Marty” Cooper’ın hayatına odaklanan "Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü"nün yönetmenliğini Avustralyalı Selina Miles üstleniyor. Miles’ın ilk belgesel filmi olan "Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü", sokakların tenha olduğu saatlerde tren istasyonlarında doğan bu sanatın gelişimine bakıyor. National Geographic dergisindeki ilk kadın stajyer fotoğrafçı ve New York Post gazetesindeki ilk kadın fotoğrafçı olan Cooper’ın, göz ardı edilen sokak kültürlerini belgelemesi sayesinde, sokak sanatı dünyasının en önemli isimlerinden biri hâline gelmesinin izini sürüyor.

Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü filmi 29 Ekim 19.00'dan 1 Kasım 23.59'a kadar buradan izlenebilecek.

24 Eylül'de başlayan “Evde” gösterimleri, 29 Kasım'a kadar saltonline.org’da çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacak.