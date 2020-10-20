Şampiyonlar Ligi dışarı, Avrupa Premier Ligi içeri!

20 Ekim 2020 Salı, 17:29

İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa’dan 10 kulübün hazırladığı Avrupa Premier Lig’i projesini FIFA’nın da desteklediğini ve görüşmelere kısa sürede başlanacağı iddia edildi.

Sky News’in son dakika olarak geçtiği haberde, Liverpool ve Manchster United’ın önderliğinde Avrupa’nın 5 büyük liginden takımların Avrupa Premier Ligi’ni kurmak için görüşmelere başladığı belirtildi. Haberde kulüplerin Avrupa Premier Ligi’ni oluşturabilmek için 6 milyar dolarlık bir finansman hazırladığı ifade edildi. 18 takımdan oluşması planlanan Avrupa Premier Ligi’ni FIFA’nın da desteklediği kaydedilirken turnuvanın normal sezon için planlandığı kaydedildi.

Turnuvanın içeriğine dair paylaşılan bilgilerde Şampiyonlar Ligi’nin aksine maçların lig sistemine göre oynanacağı, takımların minimum 30 maça çıkacağı ve Şampiyonlar Ligi’nden daha fazla gelir elde edeceği iddia edildi. Sky News’e konuşan bir kaynak, Avrupa Premier Ligi duyurusunun bu ay içinde yapılabileceğini söyledi. Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham Hotspur’un da bu projeye sıcak baktığı açıklanırken teklifi sunan kulüplerin henüz resmi bir anlaşmaya imza atmadıkları belirtildi. Haberde ayrıca Amerikalı yatırım bankası JP Morgan’ın ve diğer bankaların finansal olarak destek vereceği kaydedildi. UEFA’nın projeye ilişkin çekinceleri olduğu ve projeye destek olmaması halinde kulüplerin nasıl bir yol izleyeceğinin belli olmadığı ifade edildi.

İspanya’da yayın yapan Vozpopuli'ye göre, Avrupa Premier Ligi için Barcelona ve Atletico Madrid’e de teklif götürüldüğü, Liverpool ve Manchester United ile birlikte Real Madrid’in de projenin mimarlarından birisi olduğu belirtildi. Ayrıca Paris Saint Germain, Juventus ve Bayern Munih’in de teklife sıcak baktığı iddia edildi.











