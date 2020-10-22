Şampiyonlar Ligi'nde ilkler haftası
2020/21 Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta salı ve çarşamba günü oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken ilk haftada oynanan karşılaşmalar birçok ilke sahne oldu.
2020/21
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta salı ve çarşamba günü oynanan
karşılaşmalarla tamamlanırken ilk haftada oynanan karşılaşmalar
birçok ilke sahne oldu.
Başakşehir’in konuk olduğu RB Leipzig deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle döndüğü haftada, Shaktar Donetsk Real Madrid’i deplasmanda 3-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
Teknik direktörlük kariyerine Juventus ile başlayan Andrea Pirlo, takımının Dinamo Kiev’i deplasmanda 2-0 yendiği maçta, teknik direktör olarak çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk galibiyetini aldı.
RB Leipzig-Başakşehir maçında karşılaşmanın sergilediği iyi performansla takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip olan Angelino, atmış olduğu 2 gol ile Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk gollerini kaydetti.
Eleme maçlarında aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve gruplara kalarak büyük bir başarı elde eden Ferançvaroş, Macaristan’ı 25 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden ilk takım oldu. 1995/96 sezonunda da Macaristan’ı Ferençvaroş temsil etmişti.
Barcelona’nın Ferençvaroş ile karşı karşıya geldiği maçta, Lionel Messi, penaltıdan bulduğu golle Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 16 sezon gol atan ilk isim oldu. Aynı maçta gol atan Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi tarihinde 2 gole en erken ulaşan oyuncu oldu.
Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ne katılmasıyla birlikte İstanbul, 4 farklı takım tarafından Şampiyon Ligi’nde temsil edilen ilk şehir oldu.
RB Leipzig – Başakşehir maçında forma giyen Mehmet Topal, üç farklı dönemde (2000/2010/2020) sahaya çıkan ilk Türk futbolcu oldu.
Dortmund’un deplasmanda oynadığı Lazio maçında sahaya çıkan Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi tarihinde sahaya çıkan en genç İngiliz oyuncu oldu.
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