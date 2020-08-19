Samsun'da belediye önünde darbedilen kişi ile belediye meclis üyesi silahla yaralandı
Samsun'un merkez Canik ilçesinde, belediye önünde darbedilen kişi ile Canik Belediyesi Meclis üyesi silahla yaralandı.
Samsun'un merkez Canik ilçesinde, belediye önünde darbedilen kişi ile Canik Belediyesi Meclis üyesi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Canik Belediyesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle H.Ü, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedildi.
Pompalı tüfekle ateş edilen H.Ü. yaralandı. Seken kurşun belediye önündeki çay ocağı yanında oturan Belediye Meclisi üyesi C.G'nin bacağına isabet etti. Yaralılar sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen şüphelilerden S.T. ve A.C'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Video Haberler
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu